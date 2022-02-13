تامر حسني يرد على أنباء تركه بسمة بوسيل وإرتباطه رسميًا بـ جليلة المغربية بطريقته الخاصة… مفاجأة!

كتب امير فتحي في الأحد 13 فبراير 2022 05:51 مساءً - حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي، في الساعات الماضية، بعدما أعلنت البلوجر جليلة المغربية، بعد إعلان خبر خطوبتها، الساعات الماضية، على أنغام أغنية “عمري ابتدى” للفنان تامر حسني.

وعند سؤالها عن حقيقة عودتها للفنان تامر حسني، خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي لم تنفي او تؤكد حقيقة الأمر، الأمر الذي أثار بذلك تكهنات متابعيها حول علاقتها وعودتها إلى تامر حسنى بعد سنوات من الانفصال العاطفي .

أول رد من تامر حسني على أنباء ارتباطه بـ جليلة المغربية.. مفاجأة

وفي أول رد عملي من تامر على شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، نشر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه في “إنستجرام” مقطع فيديو قصيرًا جمعه بها ليكذّب بطريقة غير مباشرة شائعات الانفصال عن زوجته.

وظهر تامر في الفيديو بجوار زوجته وهي تمسك مجموعة من البالونات بيدها، وعلق قائلاً: “مع زوجتي الحبيبة”.

تامر حسني عبر ستوري إنستجرام

وأعادت بسمة بوسيل نشر الفيديو عبر حسابها الخاص لتؤكد عدم صحة كل ما نُشر من أخبار حول انفصالهما.

جليلة المغربية تنفي علاقتها بالأمر

وكانت جليلة قد ردّت على ما تم تداوله حول انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني، حيث كتبت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها في “إنستجرام”: “حبايبي ومتابعيني رجاء لا تقحمون اسمي مع أي شخص، أياً كان أنا بعيدة عن هالمواضيع فديتكم ولا اللي خص بأحد… يا ريت تطلعوني من هالموضوع بليز”.

وأضافت: “بخصوص فيديوهات اليوم الفرحة اللي كنت فيها… لأني رح أكون أول وجه عربي لبراند عالمي، بإذن الله وحرفيًا كنت فرحانة من قلبي وحبيت أسويلكم إياها مفاجأة، والله يوفقني ويوفق الجميع، يا رب”.

حفل تامر حسني في فورميلا الرياض

من ناحية أخرى، شارك النجم تامر حسني، كواليس حفلة بمدينة الرياض بالسعودية، ونشر الفنان المصري مجموعة صور من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب النجم تامر حسنـي معلقًا من خلال صوره، قائلًا: «كان لي كل الشرف أن أحيي حفل فورمولا إي العالمية بالمملكة السعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط أهل الرياض الكرام».

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