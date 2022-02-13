كيف احتفلت أصالة بعيد الحب الأول لها مع زوجها فائق حسن ؟

كتب امير فتحي في الأحد 13 فبراير 2022 05:51 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” أصالة ” مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام من أغنيتها الخليجية الجديدة ” تقول تبغاني ” والتي أطلقتها بمناسبة عيد الحب .

وأشارت أصالة في تعليقها على الفيديو إلى أن هذه الأغنية هي هدية لكل عاشق والتي بدورها أهدتها إلى زوجها الشاعر الغنائي العراقي ” فائق حسن ” لاسيما وأن هذا العيد هو الأول لهما بعد زواجهما .

فكتبت في تعليقها قائلة : ” بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي، لنور عيوني ورفيقي فائق حسن ” .

كما وجهت أصالة رسالة إلى جمهورها بمناسبة عيد الحب في منشور آخر جاء فيه : ” عيد حُبّ والحبايب بخير .. جاهدت للحفاظ على رونق شعوري .. ولمّا الحبّ الحقيقي زارني بكلّ شغف الطفولة تمسّكت فيه ..وبكلّ جنون المراهقة استمتعت فيه .. وبكلّ النضج اللي وصلت لّه عمّ حافظ عليه ” .

وتابعت : ” الحياة من غير هالمشاعر مابتستاهل تنعاش .. عيشوا الحُبّ بكلّ تفاصيله من غير حذر من غير خوف .. القلّب النابض بالحياة وبالمحبّه نعمة ..وإمتى بيخلق هيّ علمها عند ربّ المحبّة والرّحمة .. نحنا خلقنا لنداري قلوبنا ونحافظ عليها لأنها لو نامت متنا .. كلّ عيد حب وقلوبنا بخير ” .