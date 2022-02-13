زيزي مصطفى.. تزوجت 3 مرات وصلاح منصور كاد يقتلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الـ 12 على وفاة الفنانة الكبيرة زيزي مصطفى،التي رحلت عن عالمنا في 13 فبراير 2008.

الفنانة زيزي مصطفى شاركت في حوالي ما يقرب من 230 عملُا بين السينما والتلفزيون والمسرح.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الفنانة الراحلة:

- ولدت في 2 يونيو 1943.

- اختارها المخرج صلاح أبوسيف وهي في الرابعة عشرة من عمرها للمشاركة في فيلم "بين السماء والأرض".

- اختارها المخرج حسين كمال لبطولة فيلم "البوسطجي".

- رصيدها في السينما حوالي 44 فيلمًا، والتلفزيون 100 مسلسل.

- تزوجت الفنانة زيزي مصطفى لأول مرة من مهندس بحري كان جارها وأنجبت منه ولد وبنت.

- تعرفت على الفنان محمد خيري خلال تصوير أحد الأعمال الفنية المشتركة بينهم، وتزوجا، ثم انفصلا بعد عدة أعوام.

- أعلنت زيزي مصطفى زواجها للمرة الثالثة من الفنان يسري مصطفى عام 1982، ولكن لم يستمر هذا الزواج سوى عامين فقط ووقع الانفصال بينهما.

- قالت الفنانة الراحلة زيزي مصطفى، خلال لقائها مع الإعلامية صفاء أبو السعود في إحدى برامجها: "الفنان صلاح منصور ممثل عظيم وبيندمج أوي، فهما جابوله سكينة مخصوص علشان متعورنيش، السكينة حصل فيها شيء وخدشت جسمي، وهي طبعا مش مقصودة".

- من أشهر أفلام زيزي مصطفى: المراهقات، لحظات حب، دنيا البنات، النشال، سيد درويش، إسماعيل يسن في الطيران، أبواب اللي، المراية".

- كما شاركت في مسلسلات: الممكن، النصيب، أحلام الفتى الطائر، أبنائي الأعزاء شكرًا، محمد رسول الله، البركان".

- قدمت مسرحيات: ولا العفاريت الزرق، عبود عبده عبود، مولود في الوقت الضائع، زوجة واحدة تكفي، زيارة خاصة جدا".

- توفيت في يوم 13 فبراير 2008 في منزلها بمصر الجديدة إثر نوبة قلبية.