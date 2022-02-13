نورهان تنشر صورة من كواليس مسلسل "يوتيرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نورهان صورة لها من كواليس مسلسل "يوتيرن"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت نورهان على الصورة: "دعوات المحبين، ولكم مثله".

مسلسل "يوتيرن"، يشارك في بطولته بجانب ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره.

كما يشارك في البطولة كل من عبير صبري وكريم قاسم ومحمود حجازي ومحمد كيلاني وصفاء الطوخي وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.