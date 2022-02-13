أول تعليق من نادية الجندي بعد تكريمها من مهرجان جمعية الفيلم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة نادية الجندي عن سعادتها بتكريمها من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا الفنية، في دورته الـ47 والـ48.

ونشرت النجمة الكبيرة مقطع فيديو، أثناء تكريمها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تكريمي من مهرجان جمعية الفيلم، شكرًا لكل القائمين على إدارة المهرجان والسادة النقاد وللنجم الكبير حسين فهمي، ورئيس المهرجان الأستاذ محمود عبد السميع".

وتم تكريم العديد من نجوم الفن بحفل ختام المهرجان، وبينهم: إلهام شاهين، نادية الجندي، محسن محي الدين، أحمد فهمي، أمينة خليل، حنان مطاوع، والمخرج عمرو سلامة، والمخرج أمير رمسيس، ومدير التصوير سمير فرج، والموسيقار هاني شنودة، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، وأسماء الراحلين المخرج والمنتج حلمي رفلة والمخرج أحمد بدرخان والمخرج والمنتج والممثل محمود ذو الفقار.

الحفل أقيم بحضور الفنان حسين فهمي ضيف شرف الدورة، وصناع السينما من الفائزين عن أعمال 2020 و2021، والمكرمين، بالإضافة إلى حضور أعضاء لجنة التحكيم وهم السيناريست بشير الديك رئيسا وعضوية كل من الناقد أسامة عبدالفتاح، والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان، والفنانة بشرى، والمخرج تامر محسن، والناقد رامي المتولي، والمخرج عادل الأعصر، والمنتج فاروق عبدالخالق، والناقد السينمائي مجدي الطيب، ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد، والمخرج السينمائي محمد أبو سيف، ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني، وعدد من الشخصيات العامة والصناع، وقدمت الحفل الإعلامية آية عبدالحكيم.

وكتقليد لمهرجان الجمعية بعرض فيلم جديد بعد توزيع الجوائز، تم عرض فيلم "11:11" بحضور منتج الفيلم أيمن نجيب، ومخرجه كريم أبو زيد، والسيناريست ياسر عبدالباسط، ومدير التصوير هاني السعداوي، والمونتير رامز عاطف، والموسيقار أشرف الزفتاوي، الفيلم بطولة إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم، محمد الشرنوبي، عمر الشناوي، هند عبدالحليم، ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات "عاليا، زين، راضي"، ليضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس "سعيد" الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته، وكل شخصية من الشخصيات لديها صراعها في الحياة، والذي يضع كل منهم أمام اختيار صعب، ويجب على كل منهم حسم قراره بالاختيار بين عدة اختيارات غاية في الصعوبة.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن الاستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2020 كانت نتيجته اختيار 5 أفلام من التي عرضت بدور العرض والمنصات الرقمية، وهي وفقا لموعد عرضها "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، وصندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، و"صاحب المقام" للمخرج محمد جمال العدل، و"توأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، وأخيرا فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، لتكون أفلام الدورة الـ47 من المهرجان.

أما أفلام عام 2021، فكانت "وقفة رجالة" للمخرج أحمد الجندي، و"العارف" لأحمد علاء الديب، و"الإنس والنمس" للمخرج شريف عرفة، و"موسى" للمخرج بيتر ميمي، و"200 جنيه" للمخرج محمد أمين، و"برا المنهج" لعمرو سلامة، و"أبو صدام" لنادين خان، وأخيرا يتنافس فيلم "قابل للكسر" على فرعي العمل الأول للمخرج أحمد رشوان، والتمثيل لحنان مطاوع.