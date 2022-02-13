يعاني من "الشلل الرعاش".. منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية لنجل مخرج "بوجي وطمطم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان منير مكرم "عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية" تطورات حالة باسم "نجل المخرج الراحل محمود رحمي"، مؤكدا أنه يعاني من إصابته بمرض الشلل الرعاش المزمن.

الفنان منير مكرم في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال: "باسم محمود رحمي، يعاني من الشلل الرباعي الرعاش، وهو مرض مزمن، وهو حاليا في حالة صحية جيدة".

وتابع: "من المقرر نقل باسم اليوم الأحد إلى مستشفى الدمرداش، لمتابعة علاجه، إذ يعاني أيضا من متاعب صحية في القلب، وذلك تحت إشراف نقابة المهن التمثيلية، التي تولت إنهاء كل الإجراءات".

باسم محمود رحمي، كان قد نقل إلى مستشفى الشبراويشي، بعد تدخل الفنان أشرف زكي "نقيب المهن التمثيلية"، الذي أعلن عن وقوف النقابة بجوار نجل المخرج محمود رحمي .