رانيا محمود ياسين عن تهديد مارك زوكربيرج بغلق "فيسبوك": يارب ينفذ تهديده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على تهديد مارك زوكربيرج بغلق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "رانيا": "نفسي مارك ينفذ تهديده ويقطع شبكات التواصل الاجتماعي لأن كمية البشر اللي بتعمل فيديوهات من الهري ولايفز من لت والعجن والمعلومات الخاطئة التي لا حصر لها ولا عد وكل ما واحد يجي باله حاجة أو شاف تصريح وقاعد وزهقان يطلع علينا بأي كلام ويبدأ يهبد ويقول ازيكم وحشتوني".

وتابعت: "ثم يبدأ في الهري الذي لا قيمه له غالبا مضمون هذا الهري تريند على شخصية عامة معلومات لا أساس لها من صحة علشان يعمل فيويرز أو معلومات عن دايت والتجميل، لأن الستات أول حاجة بتجري وراها الحاجتين دول وياريت بتبقى معلومات قيمة معظمها هري في هري يارب ينفذ تهديده ولو فترة راحة شوية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين مسلسل "الطاووس" الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته: سميحة أيوب، جمال سليمان، سهر الصايغ، عابد عناني.