فاطمة بن سعيدان بالإسكندرية للفيلم القصير: أتمنى تقديم شخصية نوال السعداوي بالتونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

أعربت الفنانة الكبيرة فاطمة بن سعيدان، عن سعادتها بالتكريم خلال فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وأكدت فاطمة بن سعيدان خلال ندوة تكريمها التي أقيمت بدار أوبرا الإسكندرية بمسرح سيد درويش أنه لم يعرض عليها تقديم أي أعمال درامية في مصر سواء في السينما أو المسرح.

وتابعت فاطمة بن سعيدان: مصر تملك صناعة فنية عريقة، ولكن الفن ليس له حدود، والعمل الجيد يمكن أن يصل إلى مختلف أنحاء العالم العربي وربما يتخطى الحدود إلى باقي الكوكب.

وتابعت: أتمنى تقديم نموذج المفكرة نوال السعداوي في عمل درامي ولكن بالتونسي، ليس عمل سيرة ذاتية بالمفهوم المتعارف عليه، ولكن من خلال شخصية درامية تتبنى نفس افكارها.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية