في إيطاليا.. افتتاح أكاديمية القهوة لدراسة فنون “معشوقة الملايين”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 4 دقائق

تحتل القهوة مكانة رفيعة عند الملايين من الأشخاص حول العالم، الأمر الذ يجعلها المشروب الأول بلا منازع.

يبدو أن عشق الإيطاليين في مدينة نابولي العريقة للقهوة وصل لافتتاحهم أكاديمية لدراسة المشروب الإيطالي المفضل.

وتعد Neapolitan Coffee Academy أو أكاديمية القهوة النابولونية، مدرسة حقيقية تهدف دوراتها إلى تعزيز طقوس وثقافة قهوة الإسبريسو في نابولي، وفقاً لموقع “فان بيدج” الإيطالي.

بطبيعة الحال، سيكون مقر الأكاديمية في نابولي جنوبي البلاد، وبالتحديد في منطقة حي فيوريجروتا Fuorigrotta في الضواحي الغربية للمدينة.

القهوة السوداء

ولدت فكرة أكاديمية القهوة بفضل Medeaterranea، وهي جمعية متخصصة في النشر والبحث والتدريب في قطاع الأغذية الزراعية، بالتعاون مع Caffè Borbone (شركة تحميص بن شهيرة في نابولي تأسست في عام 1997).

وبحسب ما ورد، فإن دورات أكاديمية القهوة يجب أن تبدأ في شهر فبراير/ شباط الجاري، لكن لم يتم الإعلان عن الموعد المحدد بعد.

وسيكون لدورات Accademia del Caffè أو أكاديمية القهوة عدد محدود، حيث ستستقبل الفصول، في الواقع، ما يصل إلى 20 طالباً فقط في الدورة الواحدة.

وتتكون الأكاديمية من 3 مستويات، متضمنة دورتين أولييين عبارة عن دروس نظرية وعملية أساسية، بينما ستكون الدورة الثالثة أكثر تقدماً ومحددة وتستهدف الذين يريدون أن يصبحوا عشاق القهوة الحقيقيين.

القهوة

وستركز دروس الدورات على أصل وتاريخ القهوة، وعلى الفرق بين القهوة الأرابيكا أو البن العربي والروبوستا (قهوة تُصنع من نبات البن القصبي)، وعلى كيفية تقديم القهوة بشكل صحيح وفقاً للموقف.

وستكون هناك أيضاً دروس في المستوى الثالث في التسويق والتقنيات الحسية المتعلقة بالمشروب الغامق، رمز نابولي وإيطاليا في العالم.

وخلال الدورة، ستكون هناك أيضاً زيارات عملية إلى مصنع Caffè Borbone، كشريك للمبادرة.