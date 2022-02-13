نيللي كريم تنشر صورة نادرة لوالدتها “الروسية” في شبابها.. نُسخة منها لن تصدق التطابق الشكلي بينهما! – شاهد

كتب امير فتحي في الأحد 13 فبراير 2022 03:54 مساءً - شاركت النجمة المصرية نيللي كريم ذكريات طفولتها مع جمهورها ومتابعيها حيث قامت بنشر صورة قديمة جمعتها مع والدتها الروسية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك“.

وظهرت الفنانة نيللى كريم في تلك الصورة وهي طفلة وكانت تبتسم للكاميرا بينما تنظر إليها والدتها بحب، وعلّقت نيللي، على الصورة، بكلمة “ماما” وارفقتها بايموجى قلب، في إشارة إلى مدى حبها لوالدتها.

وسبق أن نشرت نيللـي كريم، صورة تجمعها مع زوجها حسام عاشور عبر “فيس بوك”، وكتبت تعليقا قائلة: ” أحبكم جميعا، نيللي كريم، عائلة، أصدقاء، مصر” وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير.

نيللى كريم على فيس بوك

أحدث أعمال نيللي كريم

يأتى هذا فيما تواصل النجمة نيللي كريم، تصوير مشاهدها فى مسلسل “فاتن أمل حربي” فى الديكور الخاص بالعمل، وتعانى نيللى نيللي كريم من خلافات مع حماتها طوال أحداث المسلسل، والتى تجسدها الفنانة فادية عبد الغنى، بسبب توريطها فى العديد من المشاكل حتى بعد انفصالها من الفنان شريف سلامة الذى يجسد دور زوجها، كما تظهر نيللى كريم بمراحل عمرية مختلفة خلال احداث المسلسل.

يُشار أن الفنانة نيللي كريم كانت قد كشفت تفاصيل مسلسلها الجديد من خلال لقائها ببرنامج the insider بالعربي، وقالت أن “فاتن أمل حربي” مسلسل درامي اجتماعي، يسلط الضوء على قضايا المرأة ومنها قضية الزواج العرفي والرسمي.

مسلسل “فاتن أمل حربى” يشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، خالد سرحان، محمد ثروت وتم التعاقد مع جميع الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيداً لإستكمال تصوير آخر مشاهده أواخر وطرحه للمشاهدة قريبًا.

نيللى كريم انتهت مؤخرا من تصوير “مسلسل الجسر” الذى تدور أحداثه في 6 حلقات، تتقاسم بطولته إلى جانب عمرو سعد، ويشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا، سارة الشامي، ومها نصار، وتأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي، كما تظهر نيللى كريم كضيفة شرف فى مسلسل “وعد الشيطان” مع عمرو يوسف.

يُذكر أن آخر عمل درامي للفنانة نيللى كريم مسلسل “ضد الكسر” وشاركها البطولة الفنان محمد فراج، لقاء الخميسي وتارا عماد “.

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