أحمد العوضي يفضح متحرشا ادعى قرابته له

كتب امير فتحي في الأحد 13 فبراير 2022 03:54 مساءً - كشف الفنان ” أحمد العوضي ” عن قيام شاب بإرسال رسائل للفتيات بهدف التعرف عليهن والتحرش بهن مدعيا بأنه إبن شقيقته ومستغلا إسمه . ونشر أحمد العوضي صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمنت حساب هذا الشاب ورسالته لإحدى الفتيات . وجاء في رسالة الشاب : ” ازيك .. أنا إبن أخت أحمد العوضي ولقيتك على صفحته اللي أنا بديرها وحابب أتعرف عليكي ” . وعلق الفنان أحمد العوضي على ذلك : ” جان مصر الغالي .. أنا معنديش اخت وبالتالي معنديش إبن أخت .. متدخلنيش طرف في نزواتك العظيمة ” .

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