شكرا لقرائتكم خبر عن تثبت أن السن مجرد رقم.. نادية الجندى بإطلالة شبابية أنيقة باللون الأسود (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة نادية الجندى بفستان أسود فى جلسة تصوير جديدة، بإطلالة جريئة وشبابية وشاركت جمهورها ومحبيها عبر صفحتها على "فيس بوك"، وانهالت التعليقات عليها.

وحرصت الفنانة نادية الجندى على توجيه رسالة إلى جمهورها ومتابعيها على موقع "إنستجرام"، من خلال فيديو لها، بعدما تم تكريمها عن مجمل أعمالها في بمهرجان جمعية الفيلم، وقالت إنها تشعر بسعادة غامرة حينما تنظر لمسيرتها الفنية، التي حققت فيها معادلة صعبة على حد وصفها بإرضاء النقاد والجمهور.

وقالت نادية الجندى تكريمى يؤكد أنني قدمت فنا هادفا وراقيا طوال مسيرتي الفنية وقدرت أعمل المعادلة الصعبة وهي إعجاب الجمهور والنقاد، وبشكر الجمعية وشكرا لنادية الجندي إنها قدرت تصمد كل السنين دي رغم كل الصعاب اللي واجهتها.

وتكونت لجنة تحكيم دورتى الـ47 والـ48 برئاسة السيناريست بشير الديك، وعضوية كل من الناقد أسامة عبد الفتاح والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان والفنانة بشرى والمخرج تامر محسن والناقد رامى المتولي والمخرج عادل الأعصر والمنتج فاروق عبد الخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد ابو سيف ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني.



نادية الجندى



نادية الجندى



نادية الجندى باللون الاسود



نادية الجندى



الفنانة نادية الجندى