شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: نجمة الجماهير وتكريم مستحق من جهة نزيهة حيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت جمعية الفيلم نجمة الجماهير نادية الجندي لمنحها تكريمًا عن مشوارها السينمائي الزاخر بالأعمال المتميزة اعترافًا وفخرًا واعتزازًا وتقديرًا لما قدمته من أعمال بارزة تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية، فهكذا جاءت حيثيات التكريم فى الدعوة الرسمية التى وجهت للنجمة نادية الجندى.

أمس كانت فرحة الجماهير بنجمتهم كبيرة جدًا فقد نالت نادية الجندي تصفيقًا حادًا ومستمرًا فور تكريمها وعقب الكلمة التي قالتها، والحقيقة أن تكريمها مستحق فهي أعطت من عمرها للسينما وضحت بالكثير من أجل الوصول لهذه المكانة ليس علي مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم العربي ككل، فلا توجد نجمة مثلها نافست النجوم الرجال في شباك التذاكر، ولا توجد نجمة مثلها تربعت علي النجومية كل هذه الفترة، وذلك كله لعدة أسباب أهمها موهبتها وذكائها وإخلاصها في عملها وتفانيه فيه.

نادية الجندي نجمة كبيرة وصانعة سينما وسجل الفن المصرى اسمها بحروف من ذهب فى تاريخه، وظهورها أمس كان مبهجًا فقد أحدثت بهجة في المكان واحتفي بها المهرجان الذي منحها الجائزة والتكريم بناء علي إجماع نقدي من كل أعضائها، وهي بالمناسبة ليست المرة الأولي لها في هذا المهرجان فقد حصدت من قبل جائزة عن فيلمها "الرغبة" كأفضل ممثلة.

نادية الجندي ظهرت أمس بفستان شيك جدًا نال إعجاب كل الحضور لتثبت أن العمر مجرد رقم، فنجمة الجماهير طوال عمرها رياضية تمارس الرياضة بشكل يومي منتظم وأنيقة جدًا تحافظ على مظهرها وتنتقي ما يليق بها، وهذا أيضًا ذكاء من نجمة الجماهير التي بالفعل هي كذلك فقد أحبها الجماهير فمنحوها هذا اللقب المستحق.