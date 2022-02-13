شكرا لقرائتكم خبر عن لا مانع يتقال عليا جوز الممثلة.. ياسمين رئيس تتصدر التريند بعد تصريحات هادى الباجورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة ياسمين رئيس الجدل بعد تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى أمس فى أحد البرامج التليفزيونية، وأصبحت حديث السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، واصبحت تريند وتصدرت المشهد، حيث قال زوجها إنه ليس لديه أى مانع فى أن تقدم زوجته مشاهد رومانسية فى أى عمل فنى تقدمه ولا مانع من القبلات المتبادلة ما دام فى إطار العمل الدرامى، مضيفًا أنه ليس لديه أى مانع فى أن يقال عنه زوج الممثلة.

وكانت بداية الفنانة ياسمين رئيس فى فيلم "فتاة المصنع" واكتشفها المخرج محمد خان ومن أهم الأفلام التى قدمتها فيلم "واحد صحيح"، مع النجم هانى سلامة وتولى إخراجه زوجها هادى الباجورى، وفيلم "هيبتا" وفيلم قمر 14"