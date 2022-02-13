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شكرا لقرائتكم خبر عن لا مانع يتقال عليا جوز الممثلة.. ياسمين رئيس تتصدر التريند بعد تصريحات هادى الباجورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة ياسمين رئيس الجدل بعد تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى أمس فى أحد البرامج التليفزيونية، وأصبحت حديث السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، واصبحت تريند وتصدرت المشهد، حيث قال زوجها إنه ليس لديه أى مانع فى أن تقدم زوجته مشاهد رومانسية فى أى عمل فنى تقدمه ولا مانع من القبلات المتبادلة ما دام فى إطار العمل الدرامى، مضيفًا أنه ليس لديه أى مانع فى أن يقال عنه زوج الممثلة.
وكانت بداية الفنانة ياسمين رئيس فى فيلم "فتاة المصنع" واكتشفها المخرج محمد خان ومن أهم الأفلام التى قدمتها فيلم "واحد صحيح"، مع النجم هانى سلامة وتولى إخراجه زوجها هادى الباجورى، وفيلم "هيبتا" وفيلم قمر 14"
فيلم "قمر 14" بطولة خالد النبوى، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي، ومن إخراج هادي الباجوري.
وشاركت ياسمين رئيس فى مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" مع النجمة دينا الشربينى والتى تعرض فى موسم الرياض حالياً، حيث قالت ياسمين فى لقاء تليفزيونى لها أن مسرحية أحفاد ريا وسكنية تحتوي على كوميدي ورعب.
وكشفت الفنانة ياسمين رئيس، أنها بجانب دينا الشربيني، سوف تتميزان بتقديم جانب فكاهي في مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» قائلة : «دمنا هيبقى خفيف».
وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي استعراضي، حول ثلاث فتيات من عائلة كبيرة، يتوفي والدهم ليتفاجأوا أن عمهم يخبرهم أن والدهم قد باع لهم كل أملاكه وأن القصر الذين يقيمون به أصبح ملكه فيحاول الفتيات اللجوء للرجال المخطوبون لهم ولكن يخيبوا ظنهم ويتركوهم عندما يعلموا انهم أصبحوا فقراء.
ياسمين رئيس