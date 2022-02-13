كتب امير فتحي في الأحد 13 فبراير 2022 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة ” ندى رحمي ” في منشور له عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنفصالها عن خطيبها .
فكتبت ندى رحمي في منشورها : ” الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح .. وأنا قررت أعيش لنفسي واستريح .. سينجل بعون الله ” .
وتابعت في منشور آخر : ” رسميا .. أعلن إنسحابي من عيد الحب السنة دي بس معاكم إن شاء الله في عيد العمال .. بديهيات ” .
يذكر أن الفنانة ندى رحمي كانت قد أعلنت خطوبتها للمرة الثانية في شهر ديسمبر من العام الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية شهيرة تعلن إنفصالها عن خطيبها : ” الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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