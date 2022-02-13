إلهام شاهين عن هذا الفنان : ” أجمل راجل في مصر .. حاجة تفتح النفس للدنيا “

كتب امير فتحي في الأحد 13 فبراير 2022 02:57 مساءً - حازت الفنانة المصرية ” إلهام شاهين ” على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم ” حظر تجول ” من خلال مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورتيه ال 47 وال 48 .
وأثناء استلام إلهام شاهين لجائزتها غازلت مواطنها الفنان ” حسين فهمي ” ضيف شرف المهرجان كما تم تكريمه أيضا قائلة : ” أحلى حاجة إني بستلم الجائزة من الراجل القمر ده ” .
وتابعت : ” أجمل راجل في مصر .. حاجة تفتح النفس للدنيا .. وأنت كنت واحشني ووجودك شرف كبير للمهرجان ” .
كما وجهت إلهام شاهين الشكر لصناع فيلم حظر تجول معربة عن سعادتها به وفخرها بالمشاركة فيه .
فقالت : ” أسرة الفيلم مش عارفة أشكرهم كلهم إزاي .. أنا فخورة بالفيلم وبكل فريق العمل اللى قدام الكاميرا واللي وراها لأن كلهم تعبوا ولكن النتيحة النهاردة حاجة تفرح ” .
يذكر أن مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية .
ويعد المهرجان أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية .. كما يعتبر واحدا من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما .
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