شيرين عبد الوهاب بإطلالة رجالية في أول ظهور لها بعد أخبار عودتها إلى حسام حبيب.. شاهد ماذا إرتدت!!

كتب امير فتحي في الأحد 13 فبراير 2022 02:57 مساءً - أطلّت الفنانة شيرين عبد الوهاب بلوك جديد وعصري حيث أحيت مساء أول أمس الجمعة حفلة افتتاح “برنامج الدوم“، لاكتشاف المواهب المصرية في أولى مواسمه، وفي أول ظهور لها داخل مصر عقب الضجة المثارة حول عودتها لحسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب بدت ببدلة رجالية باللون الأسود مناسبة مع تسريحة شعرها القصير، حيث كانت نجمة حفل الإفتتاح وقدمت الأغنية الرئيسية “مصـر”، كما قدمت أغنيتها الجديدة “كلها غيرانة” للمرة الأولى.

وفي إطلالتها الأولى، ظهرت شيرين مرتدية قميصًا مرصع بالألماس وإكسسوارات بسيطة، ثم أطلت ببدلة سوداء اللون معتمدةً مكياج هادئ.

وتصدر هاشتاج “#شيرين_في_الدوم” تريند «تويتر» بعد مشاركتها في افتتاح البرنامج المذاع على قناة أون، وقدمت باقة من أجمل أغنياتها وعلقت عبر حسابها على افتتاح برنامج الدوم أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية، مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنّية مصر بلد الفن، مصر منارة الفن في الوطن العربي.

برنامج “الدوم” يشارك في عضوية لجنة التحكيم المخرج خالد جلال وميرفت أبو عوف وتتراوح أعمار المتسابقين ما بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل وتم إجراء الاختبارات من بين 15 ألف مشترك وهو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء تقديم البرامج في الشرق الأوسط.

ويعد البرنامج الأكبر فى اكتشاف المواهب مثل التمثيل والغناء والتقديم التليفزيونى، وذلك من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة “ميديا هب سعدي – جوهر”.

“الدوم” هو أول برنامج مصري لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريًا على شاشة قناة On الفضائية.

شيرين تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب في بيان رسمي

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب ردت على تصريحات منظم الحفلات يوسف دندش المتعلقة بعودتها إلى عصمة الفنان حسام حبيب، وقالت إنها المسئولة الوحيدة عن أي تصريح يتعلق بحياتها الشخصية، وأشارت إلى تحميله المسئولية القانونية الكاملة عن تصريحاته.

وأشارت شيرين في بيان صادر عبر حسابها بموقع “تويتر” إلى عدم دقة ما تردد من معلومات عن عودتها لزوجها حسام حبيب وأضاف البيان: تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني.

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