في الظهور الأول لها .. إبنة ظافر العابدين تخطف الأنظار بجمالها

كتب امير فتحي في الأحد 13 فبراير 2022 02:57 مساءً - خطفت ” ياسمين ” إبنة الفنان التونسي ” ظافر العابدين ” من زوجته الإنجليزية ” جوان ” الأنظار إليها وذلك في الظهور الاول لها خلال تواجدها بالعرض الخاص لفيلم والدها ” غدوة ” الذي أقيم مساء يوم أمس السبت في تونس .

وظهرت ياسمين في عدد من الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلا واسعا من جانب المتابعين على السجادة الحمراء برفقة والديها وبإطلالة بسيطة مُرتديةً فستانًا أسود قصير .

يذكر أن فيلم غدوة بطولة وإخراج الفنان ظافر العابدين في تجربته الإخراجية الأولى كما شارك في كتابته .. وتم عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43 .

وتدور أحداث فيلم غدوة حول حالة “حبيب” الصحية التي تجمع بينه وبين إبنه من زواجه السابق “أحمد” .. لكن يؤثر الماضي السياسي لـ”حبيب” خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره فتنقلب الأدوار ويجبر “أحمد” على العناية والحفاظ على سلامة أبيه .