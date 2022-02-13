بشرى تعرضت للتحرش.. “بأشكال وقوة مختلفة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي في برنامجها ليالي Ten المذاع عبر شاشة Ten TV، كشفت الفنانة بشرى عن تعرضها للتحرش عدة مرات داخل مجال العمل والمواصلات العامة، مشيرة إلى أنه لا توجد فتاة لم تتعرض للتحرش في حياتها، قائلة: لا توجد فتاة لم تتعرض للتحرش، وأحاول دائماً تقديم معاناة النساء في أعمالي الفنية”.

وواصلت: “أنا شخصيا تعرضت للتحرش في المواصلات العامة ومجال العمل عدة مرات بأشكال وقوة مختلفة، وأخذت قرار الرد والمشاركة في قضية التحرش بطريقة غير مباشرة”.

ووجهت رسالة إلى كل فتاة، قائلة: “أنا بأقوي وأشجع كل البنات وأقولهم لو حد عمل كدا اتكلمي ومتخافيش لأن الصمت بيشجع المتحرشين على استكمال جرائمهم”.

وأضافت: “شاركت في فيلم (678) لأنه يناقش قضية التحرش؛ وحقق نجاحاً هائلاً، وأنا وكل أبطال العمل أخذنا العديد من الجوائز من كل أنحاء العالم وعمل ضجة كبيرة وأعاد النظر في القوانين، حيث أعاد المسئولين النظر في قانون التحرش؛ لأن يوجد تصرفات سيئة وقوانين قديمة لا تتماشى معها، بجانب القوانين الموجوة بالفعل ولكنها غير مفعلة؛ بسبب خوف الناس من تقديم البلاغات”.