شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: فيلم "بنات صابرة" يحمل رسائل مهمة فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن فيلمها الجديد الذى يحمل اسم "بنات صابرة" يحمل قضية شائكة فى المجتمع وهى زواج القاصرات، كما يتم تسليط الضوء على بعض القضايا الأخرى مثل ختان الإناث، ويمثل توعية للأهالى والفتيات، مضيفة أنها تتوقع عقب طرحه فى السينما سيكون له أثر كبير فى المجتمع، ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقالت إلهام شاهين، مؤخرًا خلال الندوة التي أقيمت عقب عرض فيلم "حظر تجول" في مهرجان جمعية الفيلم بالأوبرا وأدارها الناقد أندرو محسن، بحضور مخرج ومؤلف العمل أمير رمسيس، إنها وقعت في غرام الفيلم بعدما قرأت السيناريو، وإن شخصية فاتن التي قدمتها تعتبرها من أقرب الشخصيات التي قدمتها في مشوارها الفني، خاصة أن الفيلم تناول قضية مهمة وجديدة على السينما.

وأضافت: الفيلم توجد به توعية بطريقة إنسانية، مشيرة إلى أن ما جذبها أيضا أداء الشخصية وكيفية توصيلها للجمهور، وأشارت إلى أنها قدمت شخصيات متنوعة في مشوارها الفني من شخصية فقيرة وغنية وجاهلة ومثقفة وأستاذة جامعة وعضوة مجلس شعب وغيرها، مؤكدة أنها تحب التصنيف في تقديمها للشخصية.

ومن جانبه أكد المخرج أمير رمسيس أنه بذل مجهودا كبيرا في تحضيرات فيلم حظر تجول الذي استغرق حوالي سنة ونصف، مشيرا إلى أنه تشرف بالعمل مع نجمة كبيرة بحجم إلهام شاهين التي قدمت فيلم حقق نجاحا كبيرا ونال جوائز عديدة.