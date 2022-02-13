شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم عن والديها الراحلين: "ربنا يرحمكم.. ماشوفتش حد فى إنسانيتكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن مقولة تؤمن بها، مؤكدة فى الوقت ذاته أنها تنطبق على والديها الراحلين الفنانة دلال عبد العزيز، والفنان سمير غانم، حيث نشرت دنيا صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مكتوب فيها: "بغض النظر عن روعتك أو موهبتك أو ثرائك، فإن الطريقة التي تتعامل بها مع الناس تقول كل شيء"، وعلقت دنيا علي هذه المقولة، "بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم يا رب، ماشوفتش حد في إنسانيتكم".



تدوينه دنيا سمير غانم

يشار إلى أن دنيا سمير غانم عادت إلى نشاطتها الفنية الفترة الحالية، وأصبحت تتواجد بقوة على السوشيال ميديا ونشر العديد من صور جديدة خضعت لها الفترة الماضية وتفاعل معها محبيها ودعمها من خلال التعليقات.

دنيا سمير غانم قد كشفت عن موعد عرض أحدث أفلامها "تسليم أهالي"، من المقرر طرحه في عيد الفطر، وهو من بطولة هشام ماجد وبيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمى سمير غانم ولوسى وآخرين.

وتستعد دنيا لاستكمال تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "عالم موازى" من 15 حلقة والذى تم تأجيل عرضه من العام الماضى، ويشارك في بطولته عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال.