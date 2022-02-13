شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة احمد حلاوة عن حالة والدها: ما زالت حرجة ونرجو الاستمرار فى الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هبة حلاوة، ابنة الفنان احمد حلاوة، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها، حيث أشارت إلى أن حالة والدها مازالت حرجة، وكتبت هبة حلاوة فى تدوينة عبر حساب والدها على موقع "فيس بوك": "نعتذر بشدة عن عدم إمكانية الرد على التليفونات أو الرسائل لانشغالنا مع الوالد.. الحالة ما زالت حرجة جدًا لذلك نرجو من الجميع الاستمرار في الدعاء.. هبة حلاوة".



تدوينة هبة حلاوة عن حالة والدها احمد حلاوة

وكانت أية أحمد حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، قالت - فى وقت سابق - إن حالة والدها خطيرة للغاية، داعية محبيه إلى الدعاء له كى يتخطى تلك المرحلة الحرجة التي يعانى منها بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت ابنه الفنان أحمد حلاوة في تصريحات تليفزيونية: "من نشر على مواقع التواصل الاجتماعى حول الحالة الخطرة لوالدها هو طالب لديه ومن أحبائه، وكل الناس اللى بتحبه تدعو له وربنا يتقبل"، وتابعت ابنة الفنان أحمد حلاوة: "ربنا يسترنا إن شاء الله، أحنا فى خطر دور كورونا خطر".

ولا يزال فيروس كورونا يسبب الأوجاع للجميع، وآخر من تضرروا من كوفيد 19 الفنان القدير أحمد حلاوة، وأعلن نجل الفنان إصابة والده بالفيروس مطالبا متابعيه وجمهوره بالدعاء له.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة حكاية 90 يوم من مسلسل ورا كل باب بطولة الفنان نضال الشافعي، وميمى جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.