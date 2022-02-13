شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لابنة ظافر العابدين فى العرض الخاص لفيلم "غدوة" بتونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب الفنان التونسي ظافر العابدين، ابنته ياسمين من زوجته الإنجليزية جوان، إلى العرض الخاص لفيلمه الأخير "غدوة"، فى تونس، وظهرت ابنة ظافر العابدين وشقيقه الأكبر وأسرته معه على السجادة الحمراء فى العرض الخاص الذى أقيم مساء أمس السبت.



ابنة ظافر عابدين وزوجته



العرض الخاص لفيلم غدوة

فيلم "غدوة" من إخراج ظافر العابدين، وتدور أحداثه عن حالة "حبيب" الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق "أحمد"، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لـ"حبيب" خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر "أحمد" على العناية والحفاظ على سلامة أبيه، وتم عرض فيلم "غدوة" في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43.



اول ظهور لابنة ظافر عابدين

وكان النجم التونسى ظافر العابدين، حل ضيفا - فى وقت سابق - في برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، والمذاع على قناة Cbc، وتحدث ظافر خلال الحلقة عن كواليس فيلم "غدوة" وبعض الأمور الشخصية، قائلا: "حاولت أختار كل العوامل والتقنيات التي تناسب القصة والحكاية وتقرب المشاهد من الشخصيات". وتابع ظافر العابدين: "مكنش ينفع أظهر بشكل جميل وملابس أنيقة في الفيلم لأن الشخصية تتطلب ملابس وحالة نفسية مختلفة تماما، وسعيد جدا بالتجربة لأن لازم أعمل أدوار مختلفة، وممكن الناس تضعك في صندوق معين ولكن أنا بحب التنوع وخلال مسيرتى كنت بحب أجرب أدوار مختلفة".



ظافر عابدين برفقة ابنته وزوجته

وعن غسيل الصحون بالفيلم قال ظافر العابدين مداعبا: "بعد البرنامج عندى شوية صحون هاعملهم"، واستكمل حديثه: "الشخصية عايشة لوحدها فلازم يكون يقدر يغسل الصحون وباقى متطلبات المنزل، ولكن وأنا فى إنجلترا اشتغلت في مطعم ووقتها اشتغلت جرسون وكنت أوقات بغسل أطباق مقابل أجر طبعا لأن مكنش عندى موارد أخرى إنى أعون نفسى على المصاريف". وبسؤاله عن بداياتها بالتفصيل قال ظافر العابدين: "روحت فرنسا كلاعب كرة ولكنى تعرضت للإصابة وحسيت إن المستقبل ضاع وعديت بمرحلة وفكرت وقتها أسافر إنجلترا أدرس لغة ونجرب نشوف مجال التمثيل". وتابع ظافر: "طلعت من تونس ومعى 700 دولار، وسافرت على إنجلترا وعشت هناك في أماكن أول مرة أعيش بها فمثلا نمت في غرفة مع 5 أشخاص، مثل ظروف أي مهاجر وليس له أي أشخاص هناك، وجت فترة عرض عليا شخص تونسى بأنى أنام بغرفة لديه ولكنه احتاجها بعد شهر فتركتها وبعد كدة نمت في المطبخ اللى تبع المطعم اللى شغال فيه".