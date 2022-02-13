يارا في “هلا بالمجاز”.. فيض من الحب والتألق!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: في ليلة حملت فضًا من الحب والرومانسية، تألقت النجمة اللبنانية يارا بحفلها الغنائي على مسرح المجاز في الشارقة وذلك مساء أمس الالسبت 12 شباط/فبراير.

ووسط حضور جماهيري كبير تجاوز الأربعة آلاف شخص، حرص على أن يكون حاضراً ومتفاعلاً مع أوّل ظهور لـ”أميرة الرومانسية” منذ فترة في إمارة الشارقة، قدّمت يارا مجموعة من روائع أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات من بينها ”أخدني معك”، و”يا عايش بعيوني”، و”توصى فيي”، و”صدفة” بالإضافة إلى أغنيات من ألبومها الجديد نذكر منها “مليت” و”بعدك هون”.

ووجهت يارا كلمة للجمهور الكبير الذي حضر الحفل، وعبرت عن سعادتها لوجودها في مهرجان “هلا بالمجاز” ومشاركتها فيه. كما نشرت صورًا من السهرة عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت قائلةً: “من أجواء حفل عيد الحب أمس على مسرح المجاز شكراً لجميع المنظّمين والحضو، من أجمل الليالي”.

تألقت يارا في الحفل بفستان طويل من اللون الأسود، ونالت إطلالتها إعجاب الجمهور والمتابعين الذين نشروا فيديوهات لمقاطع من السهرة على مواقع التواصل الإجتماعي، فتصدّر هاشتاغ “#يارا_في_المجاز” قائمة الترند بالإمارات ولبنان وعدد من البلدان العربية.