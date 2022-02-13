شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المسرحية المشاركة فى الموسم العاشر لمهرجان إبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق مهرجان إبداع في موسمه العاشر لعام 2022 ، في مجال العروض المسرحية والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، يوم السبت الموافق 19 فبراير، وذلك بمشاركة 20 عرضا مسرحيا من مختلف جامعات ومعاهد وأكاديميات مصر .

والعروض المشاركة بالمهرجان هي عرض " فارغ من الداخل " لكلية التجارة جامعة حلوان، وعرض " بلا عودة " لكلية الهندسة جامعة الزقازيق ، وعرض " بداخلك قد تري النور " لكلية الأداب جامعة عين شمس ، وعرض " بنت القمر " لكلية أداب مسرح جامعة حلوان ، وعرض " جريمة في قطار الشرق " لجامعة قناة السويس ، وعرض " أطياف حكاية " لجامعة أسيوط ، وعرض " ست شخصيات تبحث عن مؤلف " لكلية الأداب جامعة المنصورة.

كما يشارك عرض " زيارة السيدة العجوز " لجامعة سيناء ، وعرض " الجميلة والوحش " لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس ، وعرض " مائة وثلاثون " لكلية الأداب جامعة القاهرة ، وعرض الجزيرة لجامعة الفيوم ، وعرض " الصفحات المقطوعة " لكلية العلوم جامعة المنصورة ، وعرض " سينما ٣٠ " لمعهد الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ، وعرض " أخر رايات الأندلس " لكلية الهندسة جامعة بور سعيد ، وعرض " الرجل الفيل " لكلية التجارة " جامعة القاهرة ، وعرض " بلا أثر " جامعة عين شمس ، وعرض " الترومبيت " لجامعة بني سويف ، وعرض " ساحر الحياة " لجامعة بدر ، وعرض " حلم ليلة صيف " جامعة طنطا ، وعرض " خلي بالك " للمعهد العالي للفنون المسرحية .