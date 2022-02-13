شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت محامى نيللى كريم فى مسلسل "فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان محمد ثروت في دور محامى للنجمة نيللى كريم ويتولى جميع قضاياها خلال أحداث مسلسل "فاتن أمل حربى"، الذى يواصل أبطاله تصويره فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل، من تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوىى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين، ويتناقش العمل قضية مهمة من قضايا المرأة.

وتطرح نيللى كريم قضية حضانة الأبناء للأم المطلقة عندما ترغب بالزواج مرة أخرى، وتجسد شخصية أم مطلقة من زوجها شريف سلامة وتدخل في صراعات مع حماتها على حضانة ابنتيها.

يشار إلى أن أخر ظهور للفنان محمد ثروت فى مسلسل "أنا وهى" للفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم وأشرف عبد الباقى، وحقق العمل نجاح جماهيرى الفترة الماضية وقت عرضه، والعمل من تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز،وشارك فى بطولته كل من ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.