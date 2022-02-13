شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلاً غنائيًا فى الأوبرا.. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم علي الحجار حفلاً غنائيًا على خشبة المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية يوم الثلاثاء المقبل، مع احتفالات عيد الحب مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، ومن المقرر أن يقدم هو وفرقته باقة متنوعة من أغانيه التى يعشقها جمهوره، سواء القديمة والحديثة، ومنها "بوابة الحلوانى" و"المال والبنون" و"عارفة" و"الزين والزينة" وغيرها.

وكان الحجار أحيا حفلاً غنائياً مؤخرًا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الثلاثين، ورفع شعار كامل العدد، بدأها بأغنية المال والبنون وبعدها قدم حوالى 15 أغنية على مدار حوالى ساعتين، منها بنت وولد وعلى قد ماحبينا ولما الشتا ومسألة مبدأ وماتمنعوش الصادقين والليل وآخره وذئاب الجبل والليلة ليكى وقولنا واعذرينى وتجيش نعيش وعارفة وكان إحساسى ومش عابر سبيل، واختتم حفله بأغنية بوابة الحلوانى.

يذكر أن النجم على الحجار قد طرح أغنية "اشتقنالك" فى شهر رمضان الماضى، من كلمات النجم صلاح عبد الله ولحن أحمد الحجار، وتقول كلمات الاغنية: "اشتقنالك اشتقنالك اشتقنا لحسنك وجمالك، يا أجمل شهر فى السنة ياشهر البركة والهنا، اشقتنالك وأول مايهل هلالك نكون جاهزين فى استقبالك .