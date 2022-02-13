شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى خان" أغنية جديدة لـ أحمد سعد بتوقيع أكرم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموزع أكرم عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه خلال أيام يطرح النجم أحمد سعد أغنية دراما تحمل اسم "اللى خان" من ألحان حسين محمود، وتحمل عدد من المفاجآت مشيرًا إلى أنه مبسوط بالتعاون الأول مع مطرب كبير بحجم سعد ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور خصوصًا أنها ستكون شكل جديد عليه.





وطرح أحمد سعد مؤخرًا أغنية "منستغناش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاون في هذه الأغنية مع الملحن محمود أنور، من كلمات أمير عشماوى، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

واحتفل أحمد سعد مؤخرًا بتخطى أغنيته الجديدة "ع الدوغرى" مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، إضافة إلى تصدرها تريند يوتيوب، حيث نشر سعد بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه: "الحمد لله."

وتعاون الموزع أكرم عادل مع بهاء سلطان فى 3 أغانى تم طرحهما من ألبوم "سيجارة" وحققا نجاحا كبيرا خاصة بعد عودة بهاء للساحة الغنائية، وهم "مش هندم" من كلمات نصر محروس وألحان محمد يحيى وأغنية "قاعدين للصبح" من كلمات نصر محروس وألحان محمد يحيى، وأغنية "مالك" من كلمات نصر محروس وتوزيع أكرم عادل وألحان حسين محمود .

وأعرب الموزع أكرم عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على تلك الأغانى التى تعاون فيها مع بهاء سلطان، مشيرا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته خصوصا بتعاونه مع نجم كبير بحجم بهاء سلطان لديه جماهيرية كبيرة ويتميز بصوت قوى ومميز عن غيره من المطربين، متمنيا أن تنال أغنية "مالك" إعجاب الجمهور بعد طرحها.