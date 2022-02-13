شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد يشارك فى مسلسل "رانيا وسكينة" بطولة روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان سليمان عيد فى مسلسل "رانيا وسكينة" بطولة الفنانة روبى والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل، حيث بدأ تصوير أولى مشاهده، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويظهر من خلاله بشخصية كوميدية، وجارى حاليًا ترشيح عدد من الأبطال.

ويعرض للفنان سليمان عيد فى السينمات فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، لمى كتكت، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

وتدور أحداث الفيلم حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضًا.

من ناحية أخرى تستعد روبى لبطولة مسلسل جديد بعنوان "لحم ودم" مكون من 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج إسلام خيرى ومن المقرر انطلاق تصويره بعد شهر رمضان المقبل، وتجسد روبى خلال أحداثه دور دكتورة تواجه العديد من المواقف فى إطار تشويقى.