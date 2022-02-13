ماذا قال أحمد فهمي عن فوزه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان جمعية الفيلم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علّق الفنان أحمد فهمي، على حصده جائزة أفضل ممثل بفيلم "العارف"، بحفل توزيع جوائز وتكريمات الدورة الـ 47 والـ48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا الفنية.

ونشر فهمي، فيديو تتويجه بالجائزة، عبر حسابه على"تويتر"، وعلّق: "الحمد لله جائزة أفضل ممثل من مهرجان جمعية الفيلم السنوي عن دور (راضي) من فيلم (العارف)".

وأقيم مساء السبت، حفل توزيع جوائز الدورة الـ 47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا الفني.

الحفل أقيم بحضور الفنان حسين فهمي ضيف شرف الدورة، وصناع السينما من الفائزين عن أعمال 2020 و2021، والمكرمين، بالإضافة إلى حضور أعضاء لجنة التحكيم وهم السيناريست بشير الديك رئيسا وعضوية كل من الناقد أسامة عبدالفتاح، والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان، والفنانة بشرى، والمخرج تامر محسن، والناقد رامي المتولي، والمخرج عادل الأعصر، والمنتج فاروق عبدالخالق، والناقد السينمائي مجدي الطيب، ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد، والمخرج السينمائي محمد أبو سيف، ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني، وعدد من الشخصيات العامة والصناع، وقدمت الحفل الإعلامية آية عبدالحكيم.