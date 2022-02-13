صبا مبارك تنشر صورا جديدة لها.. ودرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت النجمة صبا مبارك، صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

"صبا" ظهرت في الصور بالأبيض، وتلقت عليها الكثير من التعليقات التي أشادت بإطلالتها.

ومن بين المعلقين، الفنانة التونسية دُرة، والتي كتبت لها: "تبدين رائعة حبيبتي".

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك الفيلم الروائي الأردني "بنات عبد الرحمن"، والذي عُرض ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كيخاطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.