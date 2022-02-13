هند صبري تنشر صورا من كواليس مسلسل "البحث عن علا".. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة التونسية هند صبري، صورا من كواليس مسلسل "البحث عن علا" والذي يُعرض عبر منصة "نتفليكس Netflix".

الصور تجمع هند صبري بأبطال "البحث عن علا"، ونشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "البحث عن علا من ورا الكاميرا".

مسلسل "البحث عن علا" يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات.

"البحث عن علا" من بطولة هند صبري، والتي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري.

المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال ومن إخراج هادي الباجوري.

ويشارك في بطولة العمل: سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: يسرا، خالد النبوي، وفتحي عبدالوهاب.