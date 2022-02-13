شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير عن انتقادات دوره فى "كازانوفا": مش أنا أول شخص أقدم شخصية نسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان سعد الصغير عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على مسرحية "كازانوفا" التى تم عرضها فى السعودية مؤخرًا وهى من بطولة الفنان حسن الرداد وعمرو يوسف، مشيرًا إلى أن الجمهور السعودى أعحب بشخصيته ضمن أحداث المسرحية والتى تعرض لها لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تجسيده سيدة، وشبهه الكثيرون بالراحل محمد عوض فى بعض أفلامه.

وعن الانتقادات على شخصيته فى المسرحية قال سعد الصغير فى تصريحات لـ"الخليج 365": لقيت الدنيا اتقلبت على تجسيدى شخصية امرأة خلال أحداث المسرحية، وتلقيت نقدًا كبيرًا من جانب رواد السوشيال ميديا وهذا أعتبره نجاحًا خاصة أنني لن أكون أول شخص يجسد شخصية سيدة فى عمل فنى.





ويجتمع الصديقان عمرو يوسف وحسن الرداد مرة أخرى بعد بدايتهما سويًا فى فى مسلسل "الدالى" مع النجم الكبير نور الشريف، ويتكرر اللقاء مرة ثانية وبعد 16عامًا من الغياب، لكن هذه المرة من خلال خشبة المسرح.

وكانت الشركة المنتجة طرحت أغنية "دنجوان" بصوت الفنانين عمرو يوسف وحسن الرداد والليثي ويارا، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد على موسى، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أكرم عادل.

وتمثل المسرحية واحدة من مجموعة مسرحيات تقام ضمن فعاليات الموسم، الذي يستضيف كوكبة من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية، وتدور أحداث المسرحية في المستقبل، وتحديدًا في عام 2100، حيث تختلف معايير الجمال ومقاييسه، حتى يصبح كازانوفا الرجل غير الوسيم؛ أجمل رجل في العالم، ليستغل ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

مسرحية "كازانوفا" من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.