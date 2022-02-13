شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مطربين لبنانيين يقضون عيد الحب بأمريكا من بينهم نانسى وإليسا ونوال الزغبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيد الحب هو موسم دسم للمطربين في كل مكان ففي هذه الفترة يحل عيد الحب أو كما يطلقون عليه عيد العشاق، والذى يتسم بتبادل الهدايا والمشاعر والأحاسيس بين المحبين، ويعتبر عيد الحب موسمًا للمطربين في إحياء الحفلات الغنائية بمختلف الأماكن ولكن هذا العام كان اللافت هو اتجاه بعض المطربين خاصة المطربين اللبنانيين لإحياء حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في جزر البهاما بولاية ميامى، والتي تقام من اليوم 12 فبراير وحتى يوم 16 من نفس الشهر.

وقع اختيار منظمى ومنسقى حفلات عيد الحب في جزء البهاما بولاية ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية على 7 مطربين من نجوم الصف الأول من المطربين اللبنانيين بالإضافة إلى عدد من المطربين الشباب، وهى الحفلات التي يحضرها عدد كبير من الجاليات العربية من كل مكان.

من الفنانات اللبنانيات التي وقع الاختيار عليهم هن، نوال الزغبى، نانسى عجرم، نجوى كرم، إليسا، أما المطربون الرجال فوقع الاختيار على راغب علامة، وليد توفيق، وملحم زين، ويقدمون خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهم الرومانسية احتفالاً بعيد الحب.



نانسى عجرم



وليد توفيق



ملحم زين



راغب علامة



نوال الزغبى



نجوى كرم