شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش عن عودة الطفل فواز القطيفان لأهله سالما: الله يحمي جميع الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة كندة علوش عن فرحتها الشديدة بعودة الطفل السوري فواز القطيفان لأسرته ونجاته من مختطفيه، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، وكتبت: "ألف حمد لله على سلامة الطفل السوري فواز القطيفان حمد لله رجع لأهله وهو بصحة وسلامة الحمد لله اللي برد نار امه وطمن أهله عليه، اتمنى انو هي التجربة القاسية ما تترك ندوب غميقة بنفسيته وماتسرق منه طفولته اللي لازم يستمتع فيها، الله يحمي جميع الأطفال وينتقم من كل مجرم ممكن يتعرضلن بالأذى".



كندة علوش

وكانت قناة العربية كشفت من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام عن الصور الأولى من عودة الطفل المختطف فواز قطيفان، وذلك بعدما عاد إلى احضان أهله وبحاله صحية جيدة، وذلك أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة لدعم الأطفال العرب الذين يحتاجون إلى مساعدة ودعم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها بعضهم، وبدأ الأمر بحملة تضامن واسعة مع الطفل المغربي ريان الذي وافقته المنية بعد نجاح قوات الدفاع المدني المغرب في إخراجه، مرورا بقصة الطفل السوري فواز القطيفان الذي تعرض للخطف منذ ثلاثة أشهر على يد عصابة إجرامية في مدينة درعا السورية.

وتصدرت قضية الطفل السوري فواز القطيفان محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد نشر فيديو جديد من العصابة الإجرامية خلال تعذيب الطفل السوري، وذلك لابتزاز أسرته للحصول على مبلغ مالي كبير تعجز الأسرة السورية عن دفعه للعصابة الإجرامية، وسط مناشدات للجهات المختصة لإنقاذ الطفل فواز من خاطفيه بعد نشر مقطع فيديو يبرز التعذيب الوحشي للطفل.