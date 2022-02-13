شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي توجه كلمة لمتابعيها بعد تكريمها عن مجمل أعمالها.. اعرف ماذا قالت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة نادية الجندي على توجيه رسالة إلى جمهورها ومتابعيها على موقع "إنستجرام"، من خلال فيديو لها، بعدما تم تكريمها عن مجمل أعمالها في بمهرجان جمعية الفيلم، وقالت إنها تشعر بسعادة غامرة حينما تنظر لمسيرتها الفنية، التي حققت فيها معادلة صعبة على حد وصفها بإرضاء النقاد والجمهور.



نادية الجندي

وتكونت لجنة تحكيم دورتى الـ47 والـ48 برئاسة السيناريست بشير الديك، وعضوية كل من الناقد أسامة عبد الفتاح والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان والفنانة بشرى والمخرج تامر محسن والناقد رامى المتولي والمخرج عادل الأعصر والمنتج فاروق عبد الخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد ابو سيف ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الموضوعية والفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، وهو المهرجان الوحيد الذي تقوم إدارته بإختيار الأفلام ولم يتقدم أصحاب الأفلام للمشاركة بالمهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدين عرضوا على مدار العام كاملا.