شكرا لقرائتكم خبر عن ميريت عمر الحريرى تكشف كواليس الاحتفال بعيد ميلاده فى ذكراه بصور نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ميريت عمر الحريري نجلة الفنان الراحل على الاحتفاء بذكرى مولده من خلال بوست مطول على فيس بوك، وصور لهما معاً علقت عليها بكتابة : " النهارده عيد ميلاد ابويا …. في الجنه بإذن الله، عيد ميلاد ابويا ده كان مهم جداً في حياتنا …. بنحضرله من السنه للسنه …. مش علشان هو كان بيهتم به …. لأ …. احنا الي كنا مهتمين جداً …. يمكن لان اليوم ده رغم انشغاله كان بيفضي نفسه لينا او نحتفل معاه في المسرح …. و كان حبايبه كلهم بيبقوا موجودين …. عمره ما كان بيهتم بالهديه عباره عن ايه …. بس كان بيفرح اوي بيها …. و كان زمان و احنا صغيرين …. يقولنا يعني بتشتروا الهديه من فلوسي …. فا اتعلمنا نحوش من مصروفنا علشان نجيب الهديه، وحشتني الايام دي …. وحشني وجوده في حياتى".



ابنة عمر الحريرى



ميريت وعمر الحريرى

وحل أمس السبت ذكرى ميلاد الفنان عمر الحريرى الذى تميز بأدواره الطيبة فى معظم أعماله وروحه المرحة حيث كان الضمير اليقظ فى مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، ونستعرض فى السطور التالية أهم معلومات عن الراحل عمر الحريرى.

وكشفت ميريت، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، فى حوار سابق ذكريات والدها في حياته الأسرية، قائلة: "اتربيت في كواليس مسرحية شاهد ماشفش حاجة والواد سيد الشغال التي عمل فيهما أبي مع عادل إمام".





ميريت عمر الحريرى

وأضافت ابنة الفنان عمر الحريري في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنها كانت تحب دائماً مرافقة أبيها الراحل في كواليس أعماله، قائلة: "كنت بحب دايما أحب أكون مع أبي في الكواليس وقبل ظهوره على المسرح كان لديه (تركيز تام ومبيفتحش بؤه)".

وتابعت ابنة الفنان عمر الحريري: "أبي كان من المدرسة القديمة ولا يخرج عن النص وكان يضحك بالفعل على إفيهات عادل إمام"، موضحة أن والدها كان لا يحب "الواسطة" في الوسط الفني قائلة: "قالي متبقيش باراشوت، ولازم تدرسي الفن، وهو لا يؤمن بالواسطة في الفن، وأنا مشتغلتش بالواسطة وجبتها من تحت خالص".