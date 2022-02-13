شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين أفضل ممثل وحنان مطاوع تحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "يوم وليلة" 5 جوائز من مهرجان جمعية الفيلم عن عام 2020، ووزع محمود عبد السميع رئيس المهرجان الجوائز، حيث ذهبت جائزة المكياج لإيهاب محروس وأحمد شوقي، والمكساج للمهندس أحمد جابر، والملابس لميساء عارف، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لحنان مطاوع عن دورها في الفيلم، كما حصل المنتج الفني محمد الشوبري علي شهادة تقدير.

أما جائزة أفضل ممثل فحصل عليها الفنان آسر ياسين عن فيلمه "صاحب المقام" ولكنه تغيب واستلمها الفنان احمد فهمي بدلا منه، بينما حصل مدير التصوير أحمد يعقوب عن فيلم توأم روحي على شهادة تقدير من لجنة التحكيم، كما حصل ايضا المخرج عماد البهات على شهادة تقدير عن فيلم "صندوق الدنيا".

وتكونت لجنة تحكيم دورتى الـ47 و الـ48 برئاسة السيناريست بشير الديك، وعضوية كل من الناقد أسامة عبد الفتاح والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان والفنانة بشرى والمخرج تامر محسن والناقد رامى المتولي والمخرج عادل الأعصر والمنتج فاروق عبد الخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد ابو سيف ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الموضوعية والفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، وهو المهرجان الوحيد الذي تقوم إدارته بإختيار الأفلام ولم يتقدم أصحاب الأفلام للمشاركة بالمهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدين عرضوا على مدار العام كاملا.