حدث بالفن| نفل مطرب للمستشفى وحفل عمرو دياب بالمنارة وحكايات منة حسين فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المهمة، ومنها: نقل مطرب المهرجانات حمو بيكا للمستشفى، وأحدث ظهور لنجل عمرو دياب، وحفل عمرو دياب بالمنارة، وحكايات منة حسين فهمي، وحفل توزيع جوائز وتكريمات مهرجان جمعية الفيلم، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

بعد بكائه على الهواء.. نقل حمو بيكا للمستشفى (صورة)

نُقل مطرب المهرجانات حمو بيكا، لأحد المستشفيات.

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منة حسين فهمي.. حاولت الانتحار ويشبهونها بكلوديا شيفر ورفضت التمثيل

شغلت منة حسين فهمي، الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، بعد أن سمحت لمتابعيها على موقع "إنستجرام"، أن يوجهوا لها أسئلة لتجيب هي عليها بكل شفافية، عبر خاصية القصص القصيرة، حتى تلك التي تتعلق بأمور شخصية جدًا.

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هادي الباجوري: بكون مبسوط لما الجمهور يقولي "جوز الممثلة" (فيديو)

قال المخرج هادي الباجوري، إن زوجته الفنانة ياسمين رئيس كانت بدايته من خلاله، وبعدها انطلقت بقوة في عالم الفن، مستكملا: "ياسمين شاطرة أوي، وفكرة أن حد يقول عليها إنها بتشتغل عشان جوزها بقت حاجة صعبة أوي".

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أحدث ظهور لنجل عمرو دياب.. الجمهور: قاعد في الحرفيين؟ (صور)

شارك عبدالله دياب، نجل الفنان عمرو دياب متابعيه بصورتين له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

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شيرين عبد الوهاب بعد حفل افتتاح "الدوم": مصر منارة الفن في الوطن العربي

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صورا لها من افتتاح برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب، حيث أحيت الحفل.

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60 صورة من حفل توزيع جوائز وتكريمات مهرجان جمعية الفيلم

أقيم حفل توزيع جوائز وتكريمات الدورة الـ 47 والـ48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا الفنية.

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صور| أبطال "بيت الشدة" يحتفلون بانطلاق التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي

احتفل أبطال مسلسل "بيت الشدة"، بانطلاق مراحل التصوير، بالحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

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أحمد السبكي لـ"الخليج 365": حسين فهمي من رموز السينما وأتعاون معه في "الملحد"

قال المنتج أحمد السبكي إنه يعتبر الفنان الكبير حسين فهمي، رمزا من رموز السينما.

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"الهضبة أعلن خلالها عن مفاجأة".. صور جديدة من حفل عمرو دياب في المنارة

التقى الفنان عمرو دياب بجمهوره مساء الجمعة 11 فبراير، في حفل غنائي أحياه بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة.

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عمر الحريري.. "أبو البنات" الذى تمنى أن يموت على خشبة المسرح

تحل الذكرى المئة على ميلاد الفنان الكبير الراحل عمر الحريري، إذ أنه مواليد 12 فبراير 1922.

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