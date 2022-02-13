هاجر أحمد جذابة وإلهام عبد البديع على الدراجة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أروى

نشرت المطربة اليمنية أروى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية أنيقة.

إلهام عبد البديع

نشرت الفنانة إلهام عبد البديع صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على دراجة نارية، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارة بملابس كاجوال.

شيرين

نشرت الفنانة شيرين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "بدلة" سوداء من أحدث ظهور لها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء جذابة.

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هاجر أحمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة شتوية جذابة.