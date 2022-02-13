هادي الباجوري: معنديش مشكلة إن مراتي تعمل نفس مشهد منى زكي في "أصحاب ولا أعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث المخرج هادي الباجوري، عن رأيه في تجسيد زوجته الفنانة ياسمين رئيس، لنفس دور الفنانة منى زكي بفيلم "أصحاب ولا أعز"، مؤكدا: "معنديش مشكلة إن مراتي تعمل نفس مشهد منى زكي في (أصحاب ولا أعز)".

وقال الباجوري، خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر"، إن الفنانة غير المستعدة لتقبل الهجوم عليها إذا قدمت مشهدًا جريئًا عليها ألا تعمل كممثلة، لافتًا إلى أن الفن له مجموعة من المقومات، كما يدافع المحامي عن القاتل في المحكمة، رغم علمه بأنه قاتل.

وتابع، أن الفنانين لا يجب أن يتخوفوا من الهجوم عليهم بسبب تقديم مشهد جريء، مستكملا: "مش المفروض يبقى عندهم المخاوف دي إطلاقًا لأنهم يقدمون دورًا مكتوبًا".

وحول موافقته لتقديم زوجته الفنانة ياسمين رئيس لنفس دور الفنانة منى زكي في "أصحاب ولا أعز" أو دور به قبلات وأحضان، فقال: "لو الدور محتاج كده والأمر موظف تعمل دي شغلانتها، هى حرة، مش لازم فكري وأنا مراتي يكون واحد، السي في الخاص بالممثل يضم مجموعة من المقومات، هل هنلغي من السينما بتاعتنا دور الرقاصة؟".

ويعرض لهادي الباجوري حاليا مسلسل "البحث عن علا" من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، ويشارك في بطولة العمل: سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: يسرا، خالد النبوي، وفتحي عبدالوهاب.

كما يُعرض لهادي الباجوري في دور العرض فيلم "قمر 14" بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: خالد النبوي، شيرين رضا، غادل عادل، خالد أنور، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية عن مجموعة من القصص التي يكتشف الجمهور في النهاية العلاقة التي تربط بينها.