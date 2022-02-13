صور| أبطال "بيت الشدة" يحتفلون بانطلاق التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفل أبطال مسلسل "بيت الشدة"، اليوم السبت، بانطلاق مراحل التصوير، بالحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقام أبطال وصناع العمل بتقطيع تورتة المسلسل، احتفالا بانطلاق تصويره، استعدادا للمشاركة به في موسم دراما رمضان المقبل ٢٠٢٢.

وشهدت الاحتفالية حضور كل من وفاء عامر وأحمد وفيق ومها أحمد ومدحت تيخا ومحسن منصور وعبير منير وأحمد التهامي وندى بهجت، وبسنت حاتم، ومنى العمدة، وعدد من الفنانين، والمؤلف ناجي عبدالله والمخرج وسام المدني وصناع العمل.

وكان مخرج المسلسل وسام المدني، بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسل "بيت الشدة"، أمس الجمعة، داخل ديكور منزل النجمة وفاء عامر.

مسلسل "بيت الشدة" يخوض بطولته النجوم وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، ومنا عادل، وعدد من الفنانين، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.