تشيلسي بطلاً لكأس العالم للأندية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

توج فريق تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية، عقب الفوز على نظيره فريق بالميراس، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “محمد بن زايد بنادي”.

وسجل تشيلسي هدف التقدم عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 55، بينما سجل بالميراس هدف التعادل عن طريق رافائيل فيجا من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي (1-1)، اتجه الفريقين الى الأشواط الإضافية التي شهدت تسجيل البلوز هدف ثاني عن طريق كاي هافيرتز من ركلة جزاء في الدقيقة 117.

وحقق تشيلسي لقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر نهائي عام 2012 أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف دون مقابل.

في المقابل، فشل بالميراس في مشاركته الثانية بالتتويج باللقب، بعدما حل رابعا في نسخة العام الماضي بعد خسارته أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح.​​​​​​​

وكان نادي الأهلي المصري، تمكن من تحقيق فوز عريض على حساب نظيره الهلال السعودي، بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، بكأس العالم للأندية في أبوظبي بالإمارات.

وودع الفريقان نصف نهائي المونديال، بعدما خسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، بنتيجة (2-0)، بينما تلقى الهلال الهزيمة من تشيلسي بطل أوروبا، بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة الكبير، حقق الأهلي برونزية مونديال الأندية، فيما اكتفى الهلال بالمركز الرابع.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية في مناسبتين سابقتين في كأس العالم للأندية.