رهف القنون تمارس الرياضة وتستعرض مؤخرتها بشكل مثير!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 13 فبراير 2022 12:54 صباحاً - نشرت الناشطة السعودية ​رهف القنون​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تمارس الرياضة بحماسة كبيرة، وبقوة ومستعرضة جسدها بشكل مثير.

وظهرت رهف القنون في الفيديو هي تمارس الرياضة من الخلف بينما كانت ترتدي ملابس ضيقة للغاية استعرضت من خلال حجم مؤخرتها.

وعلقت رهف على الفيديو قائلة: “إني أموت”، واشتكت من التعب، ما دفع المتابعين للتساءل عن السبب.وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر رهف فيديو وهي تمارس الرياضة،

وكانت رهف قد شاركت الجمهور صورا ومقاطع فيديو لها خلال تواجهدها في النادي الرياضي مع صديقاتها وظهرت وهي تمارس الرياضة.وارتدت رهف بدلة رياضية ضيقة للغاية وراحت تقوم ببعض التمارين لتكبير بعض المناطق من جسمها وللحصول على جسم ممشوق وحذرها المتابعون من ان تتمزق البدلة وخصوصاً الـ Leggings خلال تأديتها بعض الحركات.