بسمة بوسيل تنضم لقائمة المبدعين وتحصل على الاقامة الذهبية في الامارات

كتب امير فتحي في الأحد 13 فبراير 2022 12:54 صباحاً - انضمت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، وزوجة الفنان المصري تامر حسني، لقائمة المبدعين المغاربة من فنانين ومشاهير السوشل ميديا، الذين تمكنوا من الحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، عن حصولها على الإقامة الذهبية، معربة عن سعادتها الكبيرة ومتقدمة بالشكر لإمارة دبي.

ويذكر أنه قد حصل عدد من الفنانين المغاربة على الإقامة الذهبية أيضاً، من بينهم الفنان نعمان بلعياشي، وعماد بنعمر، وحاتم عمور، ورجاء بلمير وشقيقها عمر وآخرون.

وتعتبر الإقامة الذهبية تأشيرة إقامة طويلة الأمد، أطلقتها دولة الإمارات مؤخرا، تعطي حامليها حق الإقامة بالإمارات لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات حسب الفئة، ويتم تجديد الإقامة تلقائيا في حالة توفر نفس الشروط، وتشمل فئات معينة أبرزها رواد الأعمال، والمستثمرين وأصحاب المواهب.