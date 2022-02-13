“كفاية شو ومنظرة”.. الهام شاهين تنتقد رونالدو وحبيبته جورجينا!

كتب امير فتحي في الأحد 13 فبراير 2022 12:54 صباحاً - وصفت الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ علاقة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو بحبيبته ..عارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​، بالسطحية والمبنية على الإستعراض والشو، حسب تعبيرها.

وإنتقدت الهام شاهين الطريقة التي يستعملوها للوصول إلى الشهرة وأنها ليست قائمة على الحب الحقيقي كما أن علاقتهما ليست خاصة، بل معروضة بشكل كبير أمام الجمهور.

وتابعت إلهام في مداخلة تلفزيونية لها بمناسبة عيد الحب: “وبشوف علاقتهم دس شو، وليست مشاهر حقيقية، لأن المشاعر الحقيقية تكون خاصة جدا أنا مش بحب الشو وبحس إن دا شي كداب ومنظرة، الحب تصرفات وحنان ومشاعر بين الاحباب”.