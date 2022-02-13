شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح لـ"أحلى كلام": أجمل بلد سافرتها زنجبار وسمير غانم أكتر شخص بيضحكنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة إنجي المقدم أن لديها طفلين، وأنها لا تستطيع أن تذاكر لهما دروسهما فليست لديها هذه الملكة، مضيفة أنه أغرب بلد سافرت لها كانت ماليزيا، وبعد سنين من زواجي الذي يتحمل عبء الزواج هي المرأة ولو كنت شخصية تاريخية كنت أتمنى أكون كليوباترا.

ومن جانبه قال الفنان محمود ممدوح أثناء الجزء الثاني من استضافته مع الفنانة إنجي المقدم ببرنامج أحلي كلام، والذي يذاع علي قناة الحياة: كاميليا ابنتي ورثت مني الإصرار وحركة عيني.

وأضاف: سافرت إلى زنجبار وهي أجمل بلد سافرت لها وعرفتها من خلال أصدقائي وأعجبتني أجواءها وهدوءها والطبيعة التي تمتاز بها ، أكثر شخصية تضحكني هو الراحل العظيم سمير غانم بسبب تلقائيته وخفة دمه ، ومن أصدقائي أحمد فهمي هو أكثر شخص بيضحكني، ولو كنت شخصية تاريخية أتمني أكون محمد علي باشا، وأحب أن يناديني الناس باسم محمد ممدوح.

من ناحية أخرى، عرض لـ إنجى المقدم حاليًا، مسلسل قواعد الـ45 للطلاق، وتناقش من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم عمر الشناوي، هيدي كرم، إنجي أبوزيد، سالي شاهين وآخرين، وإخراج مصطفى أبو سيف، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي تم عرضه فى 2014 وحتى 2018 على خمسة أجزاء، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

ويُعرض للفنان محمد ممدوح حاليا فى السينمات فيلم أبو صدام من بطولة أحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور.

فيلم أبو صدام، هو فيلم روائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وهو من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى أبو صدام، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.