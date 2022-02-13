شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي بعد تكريمها بجمعية الفيلم: شكرا لنفسى اللي قدرت تصمد رغم الصعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الكبيرة نادية الجندي عقب تكريمها بمهرجان جمعية الفيلم: "سعيدة وفخورة بتكريمي من جمعية الفيلم، فهي لها تاريخ من الالتزام والنزاهة في منح الجوائز، وبداية معرفتي بها كان عام 2002 وكرموني عن دوري في فيلم الرغبة، وحينها قال لي الراحل أحمد زكي، إن الجمعية والقائمين عليها لديهم خبرة وثقافة ووعي شديد.

وأضافت نادية الجندي: تكريمي عن مسيرتي الفنية ومجمل أعمالي، يؤكد أنني قدمت فنا هادفا وراقيا طوال مسيرتي الفنية وقدرت أعمل المعادلة الصعبة وهي إعجاب الجمهور والنقاد، وبشكر الجمعية وشكرا لنادية الجندي إنها قدرت تصمد كل السنين دي رغم كل الصعاب اللي واجهتها.

وتكونت لجنة تحكيم دورتى الـ47 والـ48 برئاسة السيناريست بشير الديك، وعضوية كل من الناقد أسامة عبد الفتاح والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان والفنانة بشرى والمخرج تامر محسن والناقد رامى المتولي والمخرج عادل الأعصر والمنتج فاروق عبد الخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد ابو سيف ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الموضوعية والفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، وهو المهرجان الوحيد الذي تقوم إدارته بإختيار الأفلام ولم يتقدم أصحاب الأفلام للمشاركة بالمهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدين عرضوا على مدار العام كاملا.