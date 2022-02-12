في بث مباشر .. نجمة باب الحارة تخلع حمالة صدرها وتجن المتابعين

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عدن - ياسمين التهامي - صدمت الفنانة السورية “كندا حنا”، بطلة مسلسل "باب الحارة" متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو وهي تبدل ملابسها في المنزل على أنغام أغنية أجنبية.

وظهرت حنا في بداية الفيديو ترتدي حمالة صدر سوداء وتتراقص أمام الكاميرا، قبل أن تعود لتظهر وهي ترتدي فستاناً شفافاً، ثم بلوزة تشبه حمالة الصدر، وفستاناً اخيراً هو حمالة صدر.

الفكرة التي ظهرت فيها حنا، كانت قد انتشرت عبر مواقع تواصل اجتماعي، في تحد يتداوله المستخدمون حول العالم حيث يظهرون بملابس المنزل، قبل أن يغطوا الكاميرا ليظهروا من جديد بملابس الخروج.

وتعرضت حنا لانتقادات واسعة من قبل المتابعين بسبب جرأتها الزائدة وطالبوها بالاحتشام والابتعاد عن طريق الإغراء كونها زوجة أم لثلاثة أطفال على الأقل.

وجسدت حنا في مسلسل باب الحارة شخصية سارة الفتاة اليهودية التي تقع في غرام نجل زعيم حارة الضبع أبو عصام الذي جسد شخصيته الفنان السوري وائل شرف وعرف بدور معتز.

يذكر أن الفنانة كندا حنا متزوجة من المخرج السوري ناجي طعمي ولديها منه ثلاثة أطفال هم فارس، كرستين وكاتاليا.

تعود الفنانة السورية كندا حنا من جديد إلى عالم السينما، بعد انضمامها لفيلم ”أنت جريح“ وهو من إخراج ناجي طعمي وتأليف قمر الزمان علوش وإنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون- مديرية الإنتاج التلفزيوني.

ويشارك في الفيلم نخبة من نجوم الدراما السورية تم الإعلان عن بعضهم كالفنانة القديرة نادين خوري والفنان توفيق اسكندر.

وتدور قصة الفيلم حول معنى كلمة ”الحياة“ وما تحمله من قيمٍ مختلفة ومتنوعة، وما تحتاجه من قوّة، وما تمنحه من مشاعر مختلفة تتراوح بين الحبّ وأشياء أخرى، لتكون فكرة الفيلم حول المعركة القائمة مع الذات أولا منطلقة من خلالها إلى كل ما يحيط بالإنسان.

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