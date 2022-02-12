محامي شيرين يكشف عن اتخاذ اجراءات قانونية ضد مستبيحي حياتها الشخصية والزوجية!

كتب امير فتحي في السبت 12 فبراير 2022 11:57 مساءً - أكد حسام لطفي محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أنها طلبت منه اتخاذ إجراءت قانونية ضد من استباح حياتها الشخصية والزوجية.
وبحسب برنامج “ET بالعربي”، فقد قال حسام لطفي أن شيرين طلبت منه اتخاذ إجراءت قانونية ضد الشخص الذي استباح لنفسه الخوض في حياتها الشخصية والزوجية بتسريب معلومات غير صحيحة عن عودة لم تتم بينها وبين زوجها السابق حسام حبيب”.
وكانت شيرين أمس شاركت في افتتاح برنامج “الدوم” وشاركت أكثر من إطلالة لها في الحفل عبر تويتر من كواليس تحضيراتها لغاي اطلالتها على المسرح، وعلّقت في احدى تغريداتها ” إفتتاح برنامج الدوم أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية، مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ ، مصر بلد الريادة الفنية مصر بلد الفن. مصر منارة الفن في الوطن العربي… مصر أم الدنيا”.
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